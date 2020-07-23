Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan boya ustası İlhami Özkan (39) ile ilk görüşte aşık olduğu yüzde 85 bedensel engelli Esma Özkan'ın (34) aşk dolu evlilikleri görenleri hayran bırakıyor. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan ve 2 çocuk sahibi Özkan çifti, tüm engelleri sevgileri sayesinde aşıyor. Aşkın engel tanımadığını herkese gösteren İlhami Özkan, engelli eşinin bakımlarını eksiksiz yerine getiriyor. Geçimlerini sağlamak için iş buldukça çalışan ve maddi zorluklara göğüs geren İlhami Özkan, ev işlerini ise titizlikle yapıyor.