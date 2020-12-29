Bursa’da 100 yıllık tarihi bina yangında küle döndü

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA’da, surların arasında bulunan 100 yıllık ahşap binada çıkan yangın, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti. Tarihi binanın çevresinde bulunan 3 apartman tahliye edilirken, alevler 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Doğan Yavuz, eski yerleşim yeri olan mahalledeki evlerin çoğunluğunun ahşap olduğunu ve 2 ay içerisinde çıkan yangınlarda 6 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Şadırvan Sokakta, surların arasında kalan tarihi 100 yıllık ahşap binada, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, binanın ahşap olmasının da nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarihi binayı saran alevleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü.

‘İTFAİYE BİRAZ GEÇ KALMIŞ OLSA 20-30 EV YANACAKTI’

Alevleri gören mahalle sakinleri evlerini kısa sürede terk ederek sokakta toplandı. Mahalle sakinlerinden Doğan Yavuz, bölgenin Osmanlı Devleti’nin Bursa’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu bölge Osmanlı Devleti’nin yerleşim yeri, evler hep ahşap ve tarihi eser, sürekli yangın çıkıyor. Mahallemizde 2 ay içinde 6 yangın çıktı. Bu bina 100 yıllık bir bina, içi boş ama yanındaki evlere sıçrayacaktı ve evlerde oturanlar vardı, onları zor kurtardılar. İtfaiye geç kalmış olsa 20-30 ev yanacaktı.” dedi. Tarihi bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

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