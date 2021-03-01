Bursa’da, 1 milyon metrekare alana sahip Hamitler Kent Mezarlığı’nda yer kalmadı

Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) – BURSA’da, 1 milyon metrekare alana kurulu olan Hamitler Kent Mezarlığı’ndaki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Mezarlığın son hali, dronla havadan görüntülendi.

Bursa’da, 1 milyon metrekare alana sahip olan ve günlük ortalama 55 defin gerçekleşen Hamitler Kent Mezarlığı’nda, doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 3 milyondan fazla nüfusa sahip olan ve göç almaya da devam eden Bursa’da, definlerin artmasına bağlı olarak mezarlıkların doluluk oranları arttı. Geçtiğimiz yıl 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği Hamitler Kent Mezarlığı’ndaki doluluk oranının artmasıyla birlikte harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 500 bin metrekare alana sahip olan Erdoğanköy Mezarlığı’ndaki yapım çalışmalarını hızlandırdı. Yüzde 10’luk boş yeri kalan Hamitler Kent Mezarlığı’nın son hali ise, dronla havadan görüntülendi.

“GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ”

Hamitler Kent Mezarlığı’nın dolması nedeniyle yeni bir mezarlık ihtiyacı doğduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu konuda Hasköy’de başlattığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında meclis kararı alıp, Hamitler Mezarlığı’nı sıralı definlere kapatmak istiyoruz. Bu nedenle Hasköy’de gerek mezarlık alanının düzenlemesi gerekse bağlantı yollarının oluşturulması noktasında hummalı bir çalışma var. Herkese hayırlı uzun ömürler diliyorum ancak ölüm de kaçınılmaz bir gerçek. Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, cenaze töreni için gelen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

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