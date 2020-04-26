Bursa’nın Nilüfer ilçesinin kırsal Maksempınar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

Bursa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi´nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir” denildi.