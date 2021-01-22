Bursa’da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

İsmail Hakkı SEYMEN /BURSA,(DHA) – BURSA’da soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, işçileri taşıyan otobüse çarptı. Ardından otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Bedirhan Olgun (23) hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde yaşandı. Bursa’dan Ankara istikametine seyreden Bedirhan Olgun idaresindeki, 16 LOL 28 plakalı otomobil, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Otomobil önce M.K.’nin kullandığı 16 EP 273 plakalı işçi otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazayı gören vatandaşlar otomobildeki sürücü Bedirhan Olgun ile Bilal P., Yusuf B., Osman G. ve Muzaffer Samet T.’yi kurtarmak için yardıma koşarken, 112 Acil’i aradı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Bedirhan Olgun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan 4 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Olgun’un cansız bedeni ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin, otobüse çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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