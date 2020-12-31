Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi

Muammer İRTEM- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- BURSA’da, yeni yılın ilk dakikalarında, kent semalarını havai fişekler süsledi.

2021 yılının ilk dakikaları itibariyle Bursa’da havai fişekler kentin dört bir yanından gökyüzüne yükseldi. Uludağ’ın eteklerinde bulunan ve kenti kuş bakışı gören kırsal Zeyniler Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde, birbiri ardına ateşlenen havai fişekler, görsel şölen oluşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzünü renklendiren havai fişekler, kentin pek çok noktasından da görüldü.

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