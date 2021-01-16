Bursa Valiliği’nden ‘kar’ uyarısı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA Valiliği, kentte akşam saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları buzlanma ile don olaylarına karşı uyardı.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa ve Bilecik il genelinde bugün genellikle karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Bursa ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın 20 ile 40 santimetre arası yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

FOTOĞRAFLI