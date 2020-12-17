Bursa merkezli kaçak silah ticareti operasyonu: 53 gözaltı

Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA merkezli 3 ilde polisin kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 11’i, adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa, İzmir ve İstanbul’da ruhsatsız silah ticareti yapan 53 kişiyi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 14 adet ruhsatsız tabanca, 1706 adet fişek, 9 adet av tüfeği, 377 adet av fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 168 adet kurusıkı tabanca fişeği ve tarihi eser oldukları değerlendirilen 20 adet sikke ile 6 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. 42 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden S.E., R.E., A.Y., P.İ., A.E., A.E., E.D., L.D., H.A., E.D. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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