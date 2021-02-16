Bursa-İzmir otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı

İZMİR'de yıllarca ticaretle uğraştıktan sonra eski eşyalara olan merakı nedeniyle memleketi Elazığ'a dönen Mehmet İspir (60), antikacılığa başladı. Gittiği birçok ülke ve şehirde 15 yılda 20 bine yakın antika eşya toplayan ve 2 katlı iş yerinde sergileyen İspir, "Elimde 300- 400 yıllık malzemeler var. İmkanlarımız kısıtlı. Büyük bir yerim olsa hepsini sergileyeceğim. Hayalim Elazığ'a bir sanat sokağı ve müze açmak. Mesela 20 faytonum, eski motosikletlerim ve arabalarım var ama sergilemek için yerim yok" dedi.