Bursa-İzmir Karayolu’nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) – BURSA’da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bursa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Kara yolunda oluşan yaklaşık 15 kilometr uzunluğundaki trafik, dronla havadan görüntülendi.

Bursa’da, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir Karayolu Karacabey mevkisi, kar nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, yol tekrar trafiğe açıldı.

Fırtına ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldi Bursa-İzmir Karayolu’nda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, dronla havadan görüntülendi.

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