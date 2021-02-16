Bursa-İstanbul Karayolu’nda tipi etkili oluyor; Büyük araçlar otoyola yönlendiriliyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) – BURSA-İstanbul Karayolu’nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yolda, sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişine izin veriliyor. TIR ve kamyon gibi büyük araçlar ise, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendiriliyor.

Bursa’da 3 gündür süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İstanbul Karayolu’nun Süpürgelik mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Polisler ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden 2 taraflı ulaşıma açılan yolda, trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolunda sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişlerine izin veriliyor. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarına zincir takarken, bazı araçlar vatandaşlar tarafından itilerek, hareket ettirilebildi. Yoğun trafiğin de oluştuğu kara yolunda, TIR ve kamyon gibi büyük araçlar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendiriliyor.

Ailesiyle Yalova’ya giden sürücü, “Kar lastiğimiz yok, o yüzden kenara çektik. Yolun açılmasını bekliyoruz” dedi. Bir başka sürücü ise, kar lastiğinin bulunduğunu ancak risk nedeniyle yolun tamamen açılmasını beklediğini dile getirdi.

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