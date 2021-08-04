Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) – Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı başantrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Bursa’nın Efeler Ligi’ndeki tek temsilcisi olacak Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başantrenör Levent Zoroğlu, Fethiye Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Levent Zoroğlu’nun tecrübesine güvendiklerini ve bu sezon Efeler Ligi’nde Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, “Bursa’nın Efeler Ligi’ndeki tek temsilcisiyiz. İyi bir ekip oluşturduk. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başantrenör Levent Zoroğlu da Büyükşehir Belediyespor gibi iyi bir kulüpte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

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