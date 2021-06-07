Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye’nin en iyi sporcularını 4-6 Haziran tarihleri arasında Bursa’da bir araya getiren Büyükler ve U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyayı yine es geçmedi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen U20 Türkiye Şampiyonası’nda 6 madalya kazanan Büyükşehir Belediyesporlu atletler, bu organizasyonda da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Bursa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde sporun lider kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da katıldıkları organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Atletizm Türkiye Şampiyonaları’nda başarılı sonuçlar alarak milli takıma girmeyi başaran Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, son olarak 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası’nda madalyayı es geçmedi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde 3 gün süren şampiyona da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazanarak başarılarını kanıtlarken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de sporcuların mutluluğuna ortak oldu.

Altyapıya verilen önem doğrultusunda Bursa ve Türk sporu yeni sporcular kazanırken, Bursa’da düzenlenen organizasyonlar da şehre değer katmaya devam ediyor. Bu doğrultuda atletizmde geçtiğimiz haftalarda Olimpik Deneme Yarışları, U20 Türkiye Şampiyonası’nın düzenlendiği Bursa, Büyükler ve U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda birbirinden iddialı atletlere evsahipliği yaparken, Türkiye’nin en iyi atletlerinin mücadele ettiği organizasyonda Büyükşehir Belediyespor adına ise 13 sporcu mücadele etti. 950’nin üzerinde atletin kayıt yaptırdığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor adına piste çıkan Sümeyye Erol büyükler 5 bin metrede 16.19.44’lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, Gönül Demir cirit atmada 44.10’luk derecesiyle ikincilik, çekiç atmada Deniz Yaylacı 59.83’lük derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

TEBRİK ETTİLER

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı’nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcularımızı Bursa Büyükşeir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, yönetim kurulu üyeleri Dergah Alkan, Kadir Doktur ve Yusuf Konat, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Abdurrahim Demir de yalnız bırakmazken, bu organizasyonla birlikte geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren kulüp sporcularıyla bir araya geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da organizasyonu takip ederken, madalya kazanan sporcularımızı tebrik ettiler.

BAŞKAN DİNÇER, YATIRIMLARI ANLATTI

Büyük katılımın yaşandığı şampiyonada birçok Türkiye rekoru da yenilenirken, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Sports TV’nin canlı yayınlarına katılarak Bursa’daki spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Dinçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtirken, altyapı yatırımlarıyla sporu tabana yaymayı ve daha fazla kişiyi sporla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Gökhan Dinçer, ayrıca şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve derece elde eden atletleri tebrik etti.

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