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9 Mayıs 2019
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Kültür-Sanat Haberleri

Burnu sayesinde ünlü oldu

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin, küçük yaşlarda burnunun büyüklüğünden rahatsız olurken, oyunculuğa burnunun büyüklüğü dolayısıyla adım attığını söyledi.

Bilgin, “Dizi seçmelerine katıldım. Yönetmen beni görünce ‘Seni aldık’ dedi. ‘Hocam benden iyi olan oyuncular var, neden beni aldınız?’ dedim. ‘Oğlum iyi oyunculuk ile alakası yok, senin burnun büyük ondan’ dedi” diye konuştu. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nca düzenlenen Kariyerde Sanat Günleri’ne; sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Hakan Bilgin ile sinema ve reklam oyuncusu Coşkun Kemer konuşmacı olarak katıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide Hakan Bilgin, küçük yaşlarda burnunun büyüklüğünden rahatsız olurken, tiyatro ve sinemaya burnunun büyüklüğü dolayısıyla adım attığını söyledi. Hakan Bilgin, “Küçükken diğerlerine bakar, hep burnumun büyüklüğü ve yandan görünüşü için acizlik hissederdim. ‘Aşkım Aşkım’ dizisi seçmelerine katıldım. O günün yönetmeni beni görünce ‘Seni aldık’ dedi. Daha sonra tekrar sordum. ‘Hocam benden iyi olan oyuncular var neden beni aldınız’ dedim. Yönetmen bana ‘Oğlum iyi oyunculuk ile alakası yok senin burnun büyük ondan’ dedi. ‘Burun ile ne alakası var’ deyince ‘Oğlum Karadeniz tiplemesi yapıyoruz, onun için seni seçtik’ dedi. İşte o günden bu günlere geldim” dedi.

KENDİ KENDİNİZE GÜLÜMSEYİN’

Öğrencilere sürekli pozitif davranmaları ve kendileriyle barışık yaşamalarını öneren Bilgin, “Hayatınız boyunca başkasının mutsuzluğu yüzünden mutlu yaşamayın. Çünkü o zaman kendinizi yetiştirmeyi engellemiş olursunuz. Falanca şunu yaşamış, bunu yaşamış hiç önemli değil, siz size ait olan hayatı yaşayın, gülümseyin, gülümsemeyi öğrenin hatta sabah kalkınca gerekirse kendi kendinize gülümseyin; çünkü güne nasıl başlarsanız öyle sürer. Her zaman olaylara pozitif bakın” diye konuştu.

Hayatta hastalık ve ölüm haricinde her şeyin çözümü olduğunu vurgulayan Bilgin, “Yeter ki insanlar iyi şeyler yapsın, iyi niyetli olsun, konuşarak, iyi anlatarak her türlü sorun çözülebilir. Hatta savaşlar bile durdurulabilir. İnsanın konuşarak çözemeyeceği bir şey yoktur” dedi. 

‘ÖĞRENMENİN YAŞI YOK’

Daha sonra sahneye çıkan oyuncu Coşkun Kemer de 75 yaşına geldiğini, bugüne kadar tiyatro ve sinemayla ilgili hiçbir eğitim almadığını anlattı. Kemer, “Aydın’da doğdum. Ege şivesini çok iyi konuşurum. İlk oyunculuk yıllarım 1965 yılında, lise günlerinde Ege şivesiyle oynadığım bir oyunla başladı. Oynadığım oyunların hemen hemen hepsinde Ege şivesi konuşarak bu günlere geldim. Tiyatronun ve sinemanın hiç okulunu okumadım. Ama öğrenmenin yaşı yok. Tiyatronun, sinemanın okulunu okumasam da öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi sürdürüyorum” diye konuştu. 

Söyleşilerin ardından MAKÜ Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Adnan Kalkan günün anısına Hakan Bilgin ve Coşkun Kemer’e, Mehmet Akif Ersoy resmi hediye etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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