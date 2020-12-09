Burhaniye’de topraksız çilek üretimine başlandı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde lojistik firması sahibi Ömer Yılmaz, topraksız çilek üretimine başladı. 2 bin 200 metrekarelik serada 70 gün önce dikilen çilekler meyve vermeye başlarken, ilk ürünlerde lezzetiyle dikkat çekti.

Burhaniye ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kızıklı Mahallesi’nde başlatılan topraksız çilek üretiminden olumlu sonuç alındı. Albion cinsi çilekler ilk meyvesini verirken, sera için açılış töreni düzenlendi. Törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala ile işletmeci Ömer Yılmaz ve yakınları katıldı. Ömer Yılmaz’a başarı dileyen Kaymakam İlyas Memiş, genç girişimcinin yöreye örnek olmasını istedi.

Yörede alternatif ürünler yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, “Ömer beyi kutluyorum. Yöremizde bir ilki gerçekleştirdi. Kendisine başarılar diliyorum. Diğer çiftçilerimize de örnek olmasını istiyoruz. Yöremizde serada muz yetiştiriciliği için de proje hazırladık” dedi.

Çileği 70 gün önce diktiğini anlatan işletmeci Ömer Yılmaz ise, “2 bin 200 metrekarelik sera kurduk. Burada iklim ve toprak çok iyi. Çileklerimiz ürün vermeye başladı. 50 bin adet fide diktiğimiz seradan yıllık 15 ton ürün bekliyoruz. Burada 6 dekarlık alan daha var. Serayı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.

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