Burhaniye’de, sokak kısıtlamasında zeytin hasadı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) – BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yurt genelinde olduğu gibi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, zeytin hasadına engel olmadı. Ziraat Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin alanlar, hasada devam etti.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti. Sokaklar ve caddeler, boş kalırken, Cumhuriyet Meydanı da güvercinlere kaldı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, 2 gün boyunca denetimlerine devam etti. Burhaniye’deki zeytin bahçelerinde yüzlerce kişi ise hasada devam etti. Hasatta görev alanlar, çalışmaktan mutlu olduğunu belirtirken, yetkililere teşekkür etti.

İzin aldıklarını anlatan Yasin Sırlan, “Sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz gereken izinleri aldık. Hasada devam etmekteyiz. Allah, bereketli bir yıl geçirmemizi nasip etsin. Çalışmaya devam, zeytine devam” dedi.

Basri Çakıcı da “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için biz gereken izni aldık. Zeytine devam ediyoruz. Fiyatlarımız da iyi, Allah bereket versin. İnşallah bu sene kazançlarımız iyi olacak. Çoluk çocuğumuzun rızkı için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Mehmet Budak ise “Covid-19’dan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması var ama gene de işlerimizi görüyoruz. Allah razı olsun yetkililerden. Ziraat Odası ve İlçe Tarım’dan izin belgesi alıyoruz. Tarlalarda çalışmaya devam ediyoruz. Kurak ama bereketli bir sezon var. Fiyatlarımız iyi” dedi.

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