Burdur’da pandemi kurallarına uymayanları kameralar yakalıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur’da güvenlik güçleri, maske ve mesafe ihlali yapanları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’ne bağlı kameralar ile tespit ediyor. Kuralları ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Covid-19 ile mücadelede alınan kararlar doğrultusunda normalleşme sürecine girilmesinin ardından kontrollü hayat kapsamında virüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni tedbirler de hayata geçirildi. Burdur il genelinde de denetimler yoğunlaştı. Bu kapsamda güvenlik güçleri kentin değişik bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kentin bir çok noktasında oluşturulan sabit denetim noktalarının yanı sıra bu sefer KGYS de devreye sokuldu. Kurallara uymayan ve ihlal eden vatandaşlar kameralar tarafından tespit edilerek güvenlik güçleri tarafından pandemi kurallarını ihlalden haklarında işlem yapılıyor. 7/24 aktif şekilde birçok noktada faaliyet gösteren kameralar sayesinde suç ve suçluyla da mücadele ediliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Mehmet Tan, “Burdur Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde suç ve suçlarla mücadele kapsamında en büyük yardımcımız olan KGYS’ye bağlı kameralarımız. Sayın Bakanımızın talimatları Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün koordinesinde pandemi sürecinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların uygulanırlığını, denetim ve kontrolünü sağlayarak ihlallerle ilgili tespitlerimizi sahada olan ekiplere bildirmek suretiyle gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktayız. Görüldüğü üzere ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları yapmakta ekiplerimizin bulunmadığı yerlerde özellikle hakkımızın, vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde kameralarla gerekli tespitleri yaparak bu ihlalleri ekiplerimize bildirerek gerekli işlemleri yapmaktayız” diye konuştu.

Burdur’da KGYS’ye bağlı kameraların yanı sıra insansız hava araçları ile de denetimler aralıksız sürdürülüyor.

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