Burdur’da, dağ keçisi ve yavruları fotokapanda

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nce yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile yavruları yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü’nün yaban hayatını koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanlarının ilginç görüntüleri yansıyor. DKMP Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile 2 yavrusu yansıdı. Yavruların anne keçiyi emdiği anların fotokapan görüntüleri, DKMP Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından ‘Annelik her canlıya yakışır’ etiketiyle paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI