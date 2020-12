‘Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir’

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Gölü’nde sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışı, yer bilimcileri heyecanlandırdı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, “Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir. Bu kabarcıklar olası depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir” dedi.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü’nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü’nün tektonik bir göl olmasından dolayı gaz veya ani su çıkışlarının, yer bilimcileri daima heyecanlandırdığını söyledi. Arıkan, “Burdur Gölü, tektonik çökelmelere suyun dolması sonucu oluşmuştur. Gölün batı kısmındaki fay hattı nedeniyle ani bir derinleşme söz konusu. Derinlik bazı bölgelerde 100 metreye kadar inebiliyor” dedi.

‘TAM TEŞEKKÜLLÜ İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANIR’

Burdur Gölü’nde çok sayıda kuş popülasyonu gözlemlendiğine dikkati çeken Arıkan, “Göl tektonik olduğu için bu tür gaz veya ani sıvı çıkışları biz yer bilimcileri her zaman heyecanlandırır. Bu niteliği belirsiz kaynama ancak tam teşekküllü incelemenin ardından netliğe kavuşabilir. Benim şahsi görüşüm Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir. Bu kabarcıklar olası bir depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir. Çünkü çatlaktan bir gaz veya su çıkışı var. Bu da yüzeyde farklı bir anomaliye sebep olmakta” diye konuştu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Arıkan, ilgili kurumlardan yasal izinleri aldıktan sonra gaz çıkışı olan bölgede gerekli incelemeleri yapacaklarını da kaydetti.

FOTOĞRAFLI