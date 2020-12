Burdur Gölü’nde kış sessizliği

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli sulak alanlarından olan ve son yıllarda kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü, kışın gelişiyle birlikte sessizliğe büründü. Her geçen gün kuş çeşitliliğinin azaldığı gölde, hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte ziyaretçi sayısı da yok denecek kadar azaldı.

Göller Bölgesi’nin tektonik göllerinden Burdur Gölü, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından. Buna rağmen her geçen yıl bölgede, su seviyesi azalıyor. Burdur Gölü’nün alanı 1990 yılı aralık ayında 210 bin 979 kilometrekare iken bu oran 2019 yılı aralık ayında 137 bin 750 kilometrekareye düştü. Burdur Gölü’nün 1990 yılı aralık ayında 852.22 olan kotu ise 2020 yılı aralık ayında 12.59 metrekarelik kayıpla 839.63’e düştü.

KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ AZALIYOR

Kuş varlığı açısından da Türkiye’nin en değerli alanlarından olan Burdur Gölü’nü besleyen kaynakların azalması diğer canlı zenginliğini de etkiledi. Kıyısındaki sazlıkların sarı renge büründüğü Burdur Gölü’nde her geçen gün kuş çeşitliliğinde azalmalar görülüyor. Yıllar önce vatandaşlara göl turu yaptıran tekne ise suyun çekilmesi nedeniyle iskeleye yanaşamayınca açığa demirleyip kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte ziyaretçi sayısı da yok denecek kadar azaldı.

