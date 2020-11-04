Burdur Belediye Başkanı Ercengiz karantinada

Aslı DURAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, annesinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve tedbir amaçlı kendisinin de evde karantinaya girdiğini duyurdu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından annesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tedbir amaçlı evde karantinaya girdiğini açıklayan Ercengiz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Ali Orkun Ercengiz’in sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli hemşehrilerim, sevgili annemize Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.”

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