Burcu Esmersoy omurilik felçliler için koştu

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda ‘Wings for Life World Run 2019’ koşulacak. Burcu Esmersoy’un etinlik öncesi Bebek’te düzenlediği hazırlık koşusuna 150 kişi katıldı.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle altıncı kez Türkiye’de koşulacak. Vakfın elçilerinden biri olan Burcu Esmersoy, İzmir’in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesinde İstanbul Bebek’te bir hazırlık koşusu düzenledi.

Dünyada binlerce insana umut olan Wings for Life World Run’ın elçilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Esmersoy, “Wings for Life World Run tüm dünyada omurilik felci araştırmalarına fon oluşturmak için 6 yıldır düzenleniyor. Bu sene de koşu 5 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı zamanda İzmir’de koşulacak. Aynı gün 12 ülkede binlerce insan koşamayanlar için koşacak. İmkânı olan herkesi bu özel koşuya kayıt olmaya ve 5 Mayıs’ta beraber koşmaya davet ediyorum” dedi.

No Reason Co., Rundamental ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek’teki hazırlık koşusunda yaklaşık 150 kişi toplamda 13 kilometrelik mesafeyi kat etmeye çalıştı. Elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run’a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.