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Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Burak Kızılhan: Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor (FOTOĞRAFLAR)
Kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyor
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yadigar Özcan (75) için başta AFAD olmak...
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
Emre ŞAHİNOL/ALAÇAM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Dilek (60), olay hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaçam ilçesi Samsun- Sinop karayolu üzerinde...
Hakkari- Van karayolunda heyelan meydana geldi, yol kapandı
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİ- Van Karayolu, etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlatırken, onlarca...