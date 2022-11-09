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- Ankara Film Festivali kapsamında Büyülü Fener Kızılay’da Film Eleştirmeni, Burak Göral moderatörlüğünde ‘ Çocukla Sinema’ etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik birbirinden etkileyici 12 tane kısa animasyon filmi izlendi. Her biten filmin ardından yorumlar, akılda kalan kısımlar aktarıldı. HAZAL ERGEN Çocuk ve sinema konusu günümüzde son derece araştırılan çok önemli bir ilgi alanına dönüştü. Çocuğun sinema ile nasıl ilişkiye girdiği, bu durumdan nasıl etkilendiği, çocuğun sinemaya gidişi son zamanlarda daha önemsenir hale geldi. Sinema yalnızca etkinlik salonlarında değil evlerde artık sıklıkla kullanılan bir faaliyet oluyor. Eskiden ailece, kalabalıkla gidilen sinema artık bireyselleşti hatta evlerimize indi. Çocuklar, ellerindeki akıllı telefonlar, tabletlerle bilinçsiz şekilde her şeye tıklayıp izleyebiliyor. Anne baba denetiminin önemi, en çok burada devreye giriyor. Çocukların ne izlediğini dikkat edilmeli, aileyle beraber etkinlik yapılmalı ve faaliyet üzerine münakaşa edilmesi gerektiği önemli görünüyor. Çocukların dikkat düzeyleri ve odaklanmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Ebeveynlerin, durumun eğlence boyutunu olduğu kadar ciddiyetini dikkate almaları gerektiği aktarılıyor. Çünkü günümüzde çocuk gelişiminin dijital dünyadan olumlu, olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz görülüyor. Dolayısıyla pedagoglar, sinemanın günümüzde çocuklara hitap eden çok yönlü bir sosyal etkinlik olduğunu vurguluyor. Sinemanın günümüzde yalnızca eğlence ve vakit geçirme aracı olarak görülmesi kötü sonuçlar doğuruyor. Çocukların bilinçsizce ve denetimsizce izlediği filmlerin, onlara olumlu kazanımı olan yapımlarla yer değiştirmesi gerekiyor. İzlenen filmin daha sonra eleştirilmesi, akılda kalanların tartışılması, çocuk kitlenin düş dünyasının olumlu ögelerle zenginleştirilmesi en önemli etken olarak görülüyor. 33. Ankara Film Festivali kapsamında Büyülü Fener Kızılay Sinema Salonu’nda Burak Göral’la ‘Çocukla Sinema’ söyleşisi, bu konunun altını çizerek çocuklara yönelik sinemaya, farklı bir yaklaşım sergiliyor. Çocuklara 12 tane kısa çizgi film seyrettirilip dikkat düzeyleri ve yorum güçleri sorgulandı.
Bilinçli İzleyici İçin Yorumlamak Çok ÖnemliFilm eleştirmeni Göral, filmler üzerinde konuşmanın, yorum paylaşımı yapmadan çok değerli olduğunu belirtti. Çocuklar, filmleri dikkatle izleyerek hem öğrendi hem de eleştirerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Göral, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“ Benim adım, Burak Göral, ‘Çocukla Sinema Girişimi’nin kurucusuyum. Çocukla sinemayı çocuklarımızı iyi filmlerle buluşturmak ve ebeveynlere tavsiyelerde bulunmak için kurduk. İnternet sitemizi var sosyal medyada aktifiz. Şimdi festivallerde de gösterimler ve etkinlikler, tasarlamaya başladık. Çocuklarla hem uzun hem kısa film, iyi mesajları güçlü, nitelikli filmler izleyebilmek amacımız. Ebeveynlere de önerimiz, bunları yalnızca izlemek değil ardından film hakkında konuşmak, iletişimi sağlamlaştırmak ve onun verdiği mesajı pekiştirmek. Çocuklar, izlediklerinizi her zaman bu film aslında ne anlatıyor, diye annenizle babanızla da konuşabilirsiniz. Şimdi izleyeceğimiz filmlerdeki mesajlar ile ilgili birtakım sorularım olacak. Aynı zamanda sonunda eğleneceğiz. Ben, film eleştirmeniyim, film eleştirmeni genelde izler, sevse de sevmese de eleştirel yazı yazar. Kimseden etkilenmeden kendi fikirlerini ifade eder. Film defterinizin olmasını tavsiye ediyorum, sinema defteri olması çok iyi bir etkinlik. Büyüyünce onları okumak o kadar zevkli oluyor ki. Benim de küçükken not tuttuğum defterim vardı zaten bu yüzden bu mesleği seçtim. Ben, çocuk ve sinema kitabında da böyle bir sayfa ayırmıştım, izledikleri filmlere yıldız versinler diye. En sevdiği sahneyi, karakteri, bu filmde ne anlatılmak istendiğini yazsınlar istiyorum. Böyle bir çalışmanız olursa bunları ‘Çocukla Sinema’ hesabımıza gönderin, paylaşalım ve bunları iyi bir anı olarak orada sunmuş oluruz. Hepimiz, çok film izliyoruz, izlemeyi de seviyoruz. Sizin için süper bir liste hazırladım, o liste birbirinden tatlı filmler içeriyor. Bunlar gibi film izlemek isterseniz oradan seçebilirsiniz diye öneriyle hatırlatayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum, iyi filmler ile buluşmanızı istiyorum. Yüzünüz hep gülsün, hep iyi şeyler yaşayın. ”
İyilik faydası, dayanışma, fedakarlık, tavşan mücadelesi, teknoloji bağımlılığı, hırs, farklılık, eşitlik, dışlanma konuları filmlerde aşılandı. Çocuklara inandığımız, istediğimiz değerlerin peşini bırakmamamız, kararlı olmamız öğütlendi.
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