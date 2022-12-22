BUNLAR OMURGA TÜMÖRÜ BELİRTİSİ OLABİLİR !

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Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Op.Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Omur kemiklerinde meydana gelen tümörlere spinal kitle yani “omurga tümörleri” denir. Omurga tümörleri çoğu zaman vücudun başka bir kısmında bulunan tümörün omurga kemiklerine sıçraması ile oluşur. Omurga metastazı riskine birçok tümör sebep olabilir. En yüksek orana sahip tümörler; meme, akciğer ve prostat tümörleri yani kanserleridir. Birincil yani direkt omurga kemiklerinden oluşabilen tümörler nadir olarak görünür.

Omurga tümörleri şikâyetleri oluştukları kısma bağlı olarak bel, boyun ve sırt ağrılarına sebebiyet verirler. Bu ağrılar başlangıç kısmında kafa içi basıncını fazlalaştıran manevralardan ıkınma, öksürme, hapşırma ile artış gösterir. İstirahat durumunda ise rahatlar. Ancak hastalık ilerlemeye başladığı zaman istirahatle bile ağrı aynı olur. Hatta geceleri ağrılar aynı olarak devam eder.

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Oluşan ağrının nedeni kemikteki bozulma ve omurga diziliminde ortaya çıkan eğilmeler veya kaymalara bağlıdır. Omurga tümörlerinde ciddi tehlike yapacak sorun ise tümörün omurilik kanalı doğru büyüyerek omurilik ve sinirlere bası uygulamasıdır. Böyle bir durumda da oluştuğu bölgeye göre bacaklarda/kollarda güç kaybı yani kuvvetsizlik, iç organ fonksiyonlarında bozukluk oluşması, idrar ve gaita (büyük tuvalet) tutamama gibi sorunlara sebep olabilir.

Omurga tümörü tanısında öncelikle hastanın öyküsü dinlenir, fizik muayene yapılır ve röntgen, bilgisayarlı tomografi ve MR incelemeleri uygulanır. Omurga metastazları varsa birçok omurgada tümör olma riski fazla olabileceğinden tüm kemiklerin taranması gerekir bunun için kemik taraması ve PET/CT incelemesi yapılır.

Op.Dr. İsmail Bozkurt,”Omurga tümörlerinde (metastazlı) uygulanacak tedavi planlamasına uzmanlar karar vermelidirler. Hastalıkta tedavi seçeneği beyin cerrahı, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanları ve hastanın tercihleri göz önünde bulundurarak ortaklaşa karar verecektir. Standart bir tedavi yaklaşımı olmayıp her hastaya göre tedavi programı şekillendirilir. Cerrahi amaç hastaya zarar vermeden çıkarılabilecek maksimum tümör dokusunu bertaraf etmektir. Cerrahiye veya hastalığın kendinse bağlı omurga bozulmalarını düzeltmek amacıyla da enstrumantasyon (implant, titanyum) uygulaması gerekebilir. Hastalık başka organdan sıçramış ise de ameliyat sonrası diğer odaklara yönelik tetkik ve tedavi süreci devam eder.”dedi.