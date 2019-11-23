Kirli sakalları, dövmeli kolları, kısayla uzun arası pantolonları, ters giydikleri şapkaları, çelimsiz vücutlarını ortaya döken atletleri ile sağa sola sallanarak “Rap” denilen müzik türünü yapan şarkıcılar, gruplar girdi hayatımıza son zamanlarda.

Konserleri tıklım tıklım doluyor, videoları sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Şarkılarının müzikleri hemen hemen aynı.

Farklılık, sözlerde ortaya çıkıyor.

Örneğin, çok beğenilen bir şarkının sözleri şöyle:

Sabah yaptım krep krep/Ne güzel oldu breh breh

Sardım yedik wrap wrap/Kafam düştü direkt direkt

Her yer olsa da kezban tırrek/Yatamam evde yatak döşek

Çıktım dışarı açtım Trap/Kafam şimdi fişek fişek

Oh yeah geceler/Cihangirli heceler

Elit foşik turistler/Sokaklar ve polisler

Viski döküp sevişelim/Natali diyor “peşin alim”

Dedim “tamam hadi canım”/Bizde küvet yok duşakabin

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Çok tutulan bir başka rap şarkısının sözlerini okuyalım:

Yürü ya da koş, e dolu ya da boş/Dağlara paralel denize yakamoz

Gece yere, göğe, aya beni sor/Saçıma ak düşsün içime kor

Yürü ya da koş, e dolu ya da boş/Dağlara paralel denize yakamoz







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Ve bir diğer şarkının sözleri:

Kanının ederi açlığımın nedeni/Ağlarken rimeli akan gözü yaşlı bedevi

Bu kadar seviyorsan lan ergenleri/Rapçi değil olmalıydın ilkokul öğretmeni





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Hadi, son olarak bir örnek daha vereyim:

Kafamda tüm her şey, sokaklara zulamla inmiyorum

“Ortalık karışık” diyorlar bu ara ama ben kural ne bilmiyorum

Hedefim sona gitmek bebeğim ilk durakta inmiyorum

Bi’ şey anlatmaya çalışıyorsan sürtük, şuramla dinliyorum

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Rap şarkılara ve onları söyleyenlere bakıp, ciddi bir değer yitiminden, yozlaşmadan, özünden kopmadan söz edilebilir.

Ama, bu müziğin milyonlarca gencin ilgisini çektiğini göz önüne alarak işin sosyal, kültürel ve psikolojik yanına eğilmekte yarar var.

Bana öyle geliyor ki, bunalımdaki gençler rap müziğe sarılıyor, bu şarkılarda teselli arıyor.

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Üç gençten birinin işsiz olması belki de rapin doğmasının en önemli nedenlerinden biridir.

Hatırlayın, arabesk müzik de köyden kente göçün hızlandığı dönemde göç edenlerin yoksulluklarından, kente uyumsuzluklarından, hayal kırıklıklarından, acılarından, hüzünlerinden doğmuştu.

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Sanırım, olaya bu şekilde bakmak ve rap müzik yapanlara da, onları dinleyenlere de daha anlayışla yaklaşmak gerekiyor.