“Google Cloud Day İstanbul” aktifliği 19 aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Büyük alakalı gören etkinlikte, birçok farklı sektörden çok sayıda işletmenin yöneticileri, Google iş ortakları ve Google Cloud yetkililerinin katılımıyla; teknoloji hayatına yön veren yenilikler,verinin bilgiye dönüştürülmesi ve çalışma kültürünü dönüştürme temalarına odaklanan, vizyoner, stratejik ve teknik oturumlar düzenlendi.

Yöneticiler, iş ortakları, geliştiriciler ve BT alanındaki profesyonelleri bulutun geleceğini konuşmak amacıyla bir araya getiren etkinlikte, bulut, suni zeka, büyük veri ve analitik alanındaki yeniliklere dikkat çekildi ve Google Cloud çözümlerinin bu alanda sunmuş olduğu olanaklar hakkında bilgi verildi.

Google Cloud CTO Ofisi Finansal Servisler Teknik yönetmeni olarak görev yapan ideal Rowe bulut platformunun yararlarını anlattığı konuşmasında bulutun tüm sanayileri değiştirdiğini, teknolojiye ulaşımı demokratikleştirdiğini altını çizdi ve eskiden yalnızca büyük ölçekli şirketlerin sahip olduğu yararları artık işini geliştirmek, satın alan memnuniyetini artırmak, veriyi değerlendirmek isteyen her insanın kolayca kullanabildiğini belirtti. Etkinlikte, bir zamanlar buluta geçmede bir çekince olarak anlatılan güvenliğin artık bulut platformuna geçmek için en kuvvetli motivasyonlardan biri olduğu da vurgulandı.

Coca Cola İçecek, Met Global ve Kale Grubu’nun Google bulut teknolojisi ile yaşadıkları dönüşümü paylaşmış olduğu etkinlikte, katılımcılar Google Cloud Platformu iş ortaklarının örnek uygulamalarını yakından görme olanağı buldu.

Etkinlikte, “Açık Mimariler ile Hibrit Bulut Stratejileri”, “Yüksek Devamlılık ve Ölçeklenebilirlik için Google Cloud Platformu”, “Google Cloud Platform ile Verinizi Koruyun ve Güvende Tutun”, “Güvenli ve yaratıcı çalışma ortamları için GSuite”, “IoT, Makine Öğrenmesi,” “Sunucusuz Dünyada Uçtan Uca Uygulama Geliştirme” ve “Big Data’yı Baştan Düşünmek” başlıkları altında düzenlenen oturumları katılımcılar alakayla izledi.

Etkinlikte ek olarak Google Cloud Teknoloji İş Ortaklığı Programı ve programın katılımcılara sağlamış olduğu yararlar hakkında bilgiler verildi.