Bulgaristan’dan gelen TIR’da, 56 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi/ Ek fotoğraflar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u subay/astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.