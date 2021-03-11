Bulgaristan’dan gelen TIR’da, 56 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Bulgaristan’dan gelen TIR’da, 56 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ürün ele...
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA)-ADANA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup K....
Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara 500 gül dağıttı. Marmaris İlçe...
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u subay/astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.