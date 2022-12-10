Bulgaristan’dan gelen TIR’da, 12 bin 300 adet elektronik sigara ele geçirildi

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Ali Can ZERAY- Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, Bulgaristan’dan yurda giriş yapan TIR’da yapılan aramada gümrük kaçağı 12 bin 300 adet elektronik sigara, gözlük ve ülkede satışı yasak olan ‘cinsiyet hormonu ilacı’ ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü M.T., gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan ülkeye giriş yapan bir TIR’da gümrük kaçağı malzeme olduğu bilgisini aldı. Önceden plakası alınarak takibe alınan TIR, ülkeye giriş yaptıktan sonra, Edirne Gişeler mevkisinde durduruldu. Ekipler TIR’da yaptığı aramada gümrük kaçağı, 12 bin 300 adet elektronik sigara, 3 bin 600 adet elektronik sigara ateşleyicisi, 1 yüz 93 adet elektronik sigara kiti, 720 bin adet sigara filtresi, 625 adet elektronik sigara başlığı ile 1500 adet gözlük ele geçirildi. Ekipler ayrıca yaptığı aramalarda ülkede satışı yasak olan 1200 adet ‘cinsiyet hormonu’ ampul ilaç ele geçirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin KOM şube ekiplerinin başarısı olduğunu belirtti. Alçalar şöyle dedi:

“Bazen takip ederken biz bile karıştırıyoruz, hangi operasyonda ne alındığını. Sabah bir bakıyorsunuz operasyonda bir sürü malzeme alıyorlar; sigara, tütün, kaçak alkol. Öğlen TIR’da başka bir şey alıyorlar. Ben hepsini takdir ediyor, teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların böyle devam edeceğini de umuyorum” dedi.

Gözaltına alınan sürücü M.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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