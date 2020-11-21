Bulgaristan’dan gelen minibüse gizlenmiş 1117 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- KIRKLARELİ’nin Bulgaristan’a açılan Dereköy Gümrük Kapısı’nda, yabancı plakalı minibüste piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 1117 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Dereköy Gümrük Kapısı’nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir minibüs, yapılan risk analizi üzerine X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç, tabanındaki bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alındı. Sürücü ve ön yolcu koltuğunun altındaki bölüm, arka yolcu koltuklarının altı ve bagaj tabanının açılması neticesinde, gizli bölmeler içerisinde son teknoloji ürünü yüzlerce cep telefonu bulunduğu saptandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 1117 cep telefonu ile bu telefonlara ait kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam edilirken, cep telefonları ve minibüse el konuldu.

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