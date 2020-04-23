Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen dünyanın bir çok ülkesinde coşku ile kutlanıyor. Bulgaristan’daki Türk çocukları salgına rağmen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı evde kutladı. Sofya’da yaşayan soydaşlar 23 Nisan mesajını DHA aracılığıyla iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları sınırları aştı. Bulgaristan’daki Türk çocukları salgına rağmen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı evde kutladı.

Dara yayımladığı videolu mesajda 23 Nisan coşkusunu şu sözlerle ifade etti: “Ben Dara, 9 yaşındayım. Bulgaristan’dan. 100 yıl önce 23 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin atası (babası) Mustafa Kemal Atatürk çocuklar dünyanın geleceğidir, diyerek 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı ilan etti. Ben ve benim arkadaşlarım, sizin çocuklarınız korkuların olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu ağır günlerin geçeceğine dair size umut ve inanç getiriyoruz, dünyadan bütün çocuklar yeniden gülecek, güneş altında oyunlarını oynayacak”