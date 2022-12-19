Bulgar çiftin bebek özlemi Türkiye’de sona erdi

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İSTANBUL, (DHA) – Bulgaristan’da yaşayan ve 4 yıl önce hayatını birleştiren Yurkyush-Radostın Rahneva çifti doğal yolla çocuk sahibi olamayınca Türkiye’ye geldi. Ülkesindeki doktorların ‘sizin asla çocuğunuz olmaz’ dediği çifte Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sabri Cavkaytar ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol tarafından kişiye özel tedavi uygulandı. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından geçen aylarda oğulları Hristo’yu kucaklarını aldılar. Anne Yurkyush Rahneva, “Bize en büyük hediyeyi verdiler. Anne olmak harika bir duygu. Bize bu mutluluğu yaşatan doktorlarımıza minnettarız” dedi.

Bulgaristan’da yaşayan Yurkyush-Radostın Rahneva çifti dört yıl önce hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. Mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak isteyen çift doğal yolla gebelik oluşmayınca ülkelerindeki doktorların kapısını çaldı. Hem kadın hem erkek kaynaklı problem olduğunu belirten doktorlar ‘sizin asla çocuğunuz olmaz’ dedi. Rahneva çifti için tek çare tüp bebek tedavisiydi ve kendi ülkelerinde tedavi olmak yerine yaptıkları araştırmalar sonucu ilk tercihlerini Türkiye’den yana kullandı. Çift, İstanbul’a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sabri Cavkaytar ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol’a ulaştı.

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Kişiye özel uygulanan tedavi sayesinde müjdeli haberi alan çift geçtiğimiz aylarda oğulları Hristo’ya kavuştu. Ülkelerine mutlu bir şekilde geri dönen çift duygularını “Türkiye’nin tüp bebek tedavisindeki başarılarını okuduktan sonra Bulgaristan’da denemenin sadece zaman kaybı olacağını düşündük. İyi ki böyle bir kararı vermişiz ve tedavimiz için Türkiye’ye gelmişiz. Görüyoruz ki Türk doktorlar mesleklerinde eşsizler ve hastalarına karşı çok anlayışlılar. Onların sayesinde oğlumuza kavuştuk, bize en büyük hediyeyi verdiler” diyerek anlattı.

“TÜRK DOKTORLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ”

Anne Yurkyush Rahneva; “Anne olmak harika bir duygu, Tanrı’nın bize bir hediyesi. Bize bu mutluluğu yaşatan doktorlarımıza minnettarız; Türk doktorlar bizim kahramanımız. Tüp bebek tedavisi düşünen çiftlere tek tavsiyem inançlarını kaybetmesinler ve asla pes etmesinler. Bulgaristan’da da mutlaka iyi doktorlar vardır ama Türk doktorların hastalara olan yaklaşımı ve mesleki tecrübelerini yaşayarak gördük ve kesinlikle bu alanda eşsiz olduklarını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

HEM YUMURTA HEM DE SPERM SAYISININ AZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Rahneva çiftinin tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Sabri Cavkaytar, “40 yaşındaki hastamız Yurkyush Rahneva ve eşi bize Bulgaristan’dan başvurdu. Geldiklerinde 3 yıllık evliydiler, hem yumurta sayısının hem de sperm sayısının az olduğu görüldü. Kişiye özel bir tedavi programıyla iki tane 2. Gün embriyosu oluşturduk. Rahimde tespit edilen perde problemini ameliyat ile ortadan kaldırdık. Elde ettiğimiz 2. Gün embriyosunu doğru bir zamanlamayla transfer ettik ve hamilelik haberini aldık. Sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen oğulları Hristo ailesinin yüzünü güldürdü, bizler de bu mucizenin bir parçası olarak onlar kadar mutluyuz” şeklinde ifade etti.

UYGULANAN TEDAVİYLE SPERM SAYISI VE KALİTESİNDE ARTIŞ SAĞLANDI

Bulgar çifte uygulanan tedavide erkek kaynaklı problemin tedavi edilmesini sağlayan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, süreci şu sözlerle dile getirdi:

“Hastamız kliniğe geldiğinde az sayıda hareketsiz ve şekli bozuk spermler mevcuttu. Hastamıza hormonal ilaçları da içeren kombine bir tedavi verdikten sonra sperm sayı ve kalitesinde artış görüldü; ardından tüp bebek tedavisine başlama kararı alındı. Bu deneme ile gebelik meydana geldi ve çiftimiz oğullarına kavuştu” dedi.