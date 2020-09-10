Ana Sayfa Politika Haberleri Bülent Arınç, eşi ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için...
Eskişehir’de toplu taşıma araçlarında ‘HES kodu’ uygulaması
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınmaya başlandı. Kartlarına HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu taşıma...
Balıkesir’de jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Emniyet Kemeri Denetimi'nde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144'üne, 37 bin 606 TL idari para...
Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri yara almadı. Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinden, market siparişlerini almak...