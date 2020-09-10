Bülent Arınç, eşi ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu

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Bülent Arınç sosyal medya hesabından “Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir” açıklamasını yaptı.

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