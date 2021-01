Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisine 1 maaş ikramiye

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMMANMARAŞ’ta bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Halil İbrahim Çınar, çöp konteynerinin yanında 50 bin lira buldu. Çınar, parayı alıp sahibinin bulunması için polisten yardım istedi. Yapılan araştırmada paranın bir seyahat firması yetkililerinden Sedat Gölcü’ye ait olduğu tespit edildi. Halil İbrahim Çınar, 50 bin lirayı karakolda Gölcü’ye teslim etti. Sedat Gölcü, Çınar’a dürüst davranışından dolayı hem teşekkür etti hem de kendisine 1 yıl boyunca ücretsiz seyahat ile ödüllendirdi.

Halil İbrahim Çınar’a bir ödül de görev yaptığı belediyenin başkanından geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, personelini makamında ağırlayıp bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Çınar’ın kendisine yakışanı yaptığını belirten Okay, “16 yıldır belediyemizde çalışan kardeşimiz örnek bir davranış sergiledi. Hakikaten Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanı olmanın gereğini yerine getirdi. Bundan dolayı Halil İbrahim kardeşimizle gurur duyuyoruz. Vatandaşımızın kaybettiği parayı çok kısa sürede güvenlik mercilerine ileterek sahibinin bulunmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kardeşimize bu dürüstlüğünden dolayı ödüllendirerek teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Halil İbrahim Çınar ise yapması gerekeni yaptığını belirterek, “Çöp konteynerinin yanında 50 bin lira para buldum. Hemen durumu polis ekiplerine bildirerek tutanak tuttuk. Akşam saat 9 gibi paranın sahibini polisler buldu ve ben de polis merkezinde parayı kendisine teslim ettim” dedi.

FOTOĞRAFLI