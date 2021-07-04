Buhar kazanının patlamasıyla ölen mühendis, son yolculuğuna uğurlandı

Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)- BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan ve 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden makine mühendisi Emre Şimşek (33) memleketi Rize’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 26 Haziran’da, Osmaneli ilçesindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Makine mühendisi Emre Şimşek, çalıştığı yağ fabrikasında buhar kazanının basınçla patlaması sonucu ağır yaralandı. Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şimşek’in 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Şimşek’in organlarını bağışladı. Şimşek’in böbrekleri alındı.

Emre Şimşek için memleketi Rize’nin Akpınar köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede babası Aytekin ile kardeşleri Erşan ve Mehmet taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Şimşek’in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

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