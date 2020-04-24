Eğer ülkeler silahlanma için yine milyarlarca dolar harcayacaksa…
Eğer dünyanın dört bir yanında savaşlar sürecekse…
Eğer doğanın yağması sona ermeyecekse…
Eğer mültecilere zulümde bir değişiklik olmayacaksa…
Eğer Afrika’da çocuklar açlıktan ve susuzluktan ölecekse…
Eğer para, güç ve şöhret hırsları bitmeyecekse…
Eğer hızlı ve lüks yaşam tutkuları dinmeyecekse…
Eğer İşsizliğe ve yoksulluğa çare bulunmayacaksa…
Eğer cinayetler, soygunlar önlenmeyecekse…
Eğer yaşlılar bakımevlerine terk edilmeyecekse…
Eğer hayvanlara eziyetin sonu gelmeyecekse…
Eğer sosyal devletin değeri anlaşılmayacaksa…
Korona salgınının bitmesinin fazla anlamı yok.
++
Evet, şu görüşü net biçimde içimize sindirmeli, attığımız her adımda buna uygun davranmalıyız:
Bugünkü dünya düzeni bozuktur.
Ufak tefek tadilatlarla onarmak mümkün değildir.
Baştan sona değiştirmek gerekir.