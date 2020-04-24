DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta Mustafa Kazımi'nin hükümeti kurmaya yakın olduğu değerlendirmeleriyle ilgili, "Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Sayın Kazımi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz" dedi.