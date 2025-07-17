BEŞİKTAŞ
19.30 – Siyah-beyazlılar, Avusturya kampının son maçında Slovak ekibi Petrzalka ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş hazırlık maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.
FENERBAHÇE
22.00 – Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki hazırlık kampında Portimonense ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Portimonense hazırlık maçı, teknik direktör Jose Mourinho’nun sistem denemeleri açısından önem taşıyor.
GALATASARAY
10.00 – Sarı-kırmızılı ekip, günün erken saatlerinde yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Okan Buruk yönetiminde kondisyon ağırlıklı bir çalışma bekleniyor.
HAZIRLIK MAÇLARI
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15.00 – Trabzonspor - Araz Nahçıvan (Erzurum)
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17.00 – Konyaspor - Çaykur Rizespor (Erzurum)
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17.00 – Başakşehir - Fortuna Düsseldorf (Avusturya)
Bu hazırlık maçları, kulüplerin son transferlerini test etmeleri açısından dikkat çekiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ | 1. Ön Eleme Turu Rövanşları
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19.00 – Tampereen - Shakhtar Donetsk
Bu mücadele, Beşiktaş’ın muhtemel rakibini belirleyecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
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Ön Eleme Turu’nda rövanş maçları devam edecek. Temsilcilerimizin potansiyel rakipleri de bu karşılaşmalarda netleşecek.
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VOLEYBOL | Erkekler Milletler Ligi
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09.30 – Türkiye - Almanya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Almanya ile kritik bir sınava çıkacak.