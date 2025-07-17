BEŞİKTAŞ

19.30 – Siyah-beyazlılar, Avusturya kampının son maçında Slovak ekibi Petrzalka ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş hazırlık maçını galibiyetle tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE

22.00 – Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki hazırlık kampında Portimonense ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Portimonense hazırlık maçı, teknik direktör Jose Mourinho’nun sistem denemeleri açısından önem taşıyor.

GALATASARAY

10.00 – Sarı-kırmızılı ekip, günün erken saatlerinde yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Okan Buruk yönetiminde kondisyon ağırlıklı bir çalışma bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇLARI

Bu hazırlık maçları, kulüplerin son transferlerini test etmeleri açısından dikkat çekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ | 1. Ön Eleme Turu Rövanşları

  • 19.00Tampereen - Shakhtar Donetsk
    Bu mücadele, Beşiktaş’ın muhtemel rakibini belirleyecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

    1. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçları devam edecek. Temsilcilerimizin potansiyel rakipleri de bu karşılaşmalarda netleşecek.

VOLEYBOL | Erkekler Milletler Ligi

  • 09.30Türkiye - Almanya
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Almanya ile kritik bir sınava çıkacak.

Kaynak: DHA