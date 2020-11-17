Bugün bize yarın size …

Kızma ödeş (don’t get mad get even) derler. Hiç anlamam hem kızarım hem de misliyle ödeşmenin yollarını ararım. Ülkede yaşanmakta olan pandeminin bütün vebalini 65+ yaş grubuna yüklediler…alayımızı eve tıkadılar. Neredeyse fırıncıya söyleyecekler ekmekte vermeyecek.

Evet doğru anladınız 68 kuşağının 65 artı eziyetine tabi tutulanlarından bahsediyorum. Collateral damage/tali hasar, makul zayiat yaptınız bizi… Kediyi köşeye sıkıştırırsan tırmalar… Şunun şurasında dingin yaşayacak yaklaşık 10 yılı kalmış insanlar tekerine çomak sokulunca neler yapmaz ki…Yumuşak atın tepkisi sert olur.. Kaldı ki biz yumuşak at da değiliz….Kimimizin Amerikan büyükelçisi Komer’in arabasını yakmışlığımız vardır mesela…Dolmabahçe’de Amerikan askerlerini denize kim döktü sanıyorsunuz?… Aklınızdan çıkarmayın; Ötekileştirme ötekileşirsin… Genelden biraz daha özele ineyim. Geçen yıl 12 Kasım’da bu sütunlarda “Yetmişlik yaşam veteranları haftada bir buluşuyorlar” başlıklı yazımda https://sonsoz.com.tr/yetmislik-yasam-veteranlari-haftada-bir-bulusuyorlar/….İçlerinden biri olmaktan iftihar ettiğim, büyük keyif aldığım, Kadıköy Maarif Kolejinin 66-67-68 yılları mensuplarından bir avuç delikanlı her Perşembe, İstanbul’da bir yerde öğlen yemeğinde buluşup #throwbackthursday yapıyorlar. Perşembe anılar canlandırması da diyebilirsiniz buna.

Yılda bir yapılan mezuniyet günlerinin haftada bire taşınması gibi sanki. Kendilerine “Perşembe Canavarları” diyen bu oluşumun en büyük özelliği her şeyin kendiliğinden oluşması. Gündemi, ajandası, ritüeli, güncel yaşama dair beklentisi olmayan bu toplantıya orda olmaktan zevk alan gönüllüler koşa koşa geliyor, dört beş saati bulan birliktelik yaşıyorlar. Sohbetin şunlar bunlar konuşulmaz, şunlar bunlar konuşulur gibisinden yasakları kuralları da yok. Yıllar yoramamış onları hala yatılı mektep günlerinde ki fresh zekâ ve hazır cevap esprilerini koruyorlar. “Lale Devri Çocuklarıyız Biz… ” demeden o kadar günün içindedirler ki yegâne endişeleri toplantı günü 13 sayısını aşıp aşmadıklarıdır mesela. Bugün fena halde umurlarındadır. KMK dan aldıkları feyz ile yollarını bulmuşlardan bahsediyorum….diye yazmış….

Sosyopatlar Kuşağı denilen bu kuşağın anti-otoriter ve kural tanımayan davranışları ülkelerin kültürünü, toplumunu ve yaşamını yeniden şekillendirmiş. Bunlar günümüzde var olan tek, en büyük demografik grubun yakın gelecekte dünya nüfusunun %35’ini temsil edecekleri hesaplanıyor. Günümüzde orta yaş dönemlerine, yaşamlarının en güçlü yıllarına giren ve emekli olmaya başlayan baby boomer’lar toplumu dönüştürmeye devam ediyor…diye eklemiştim. Şimdi siz ne yaptınız bütün bu ihtiyar delikanlıların, baby boomerların Türk versiyonunun ayağına bastınız. Hiç şüpheniz olmasın ayağınıza dolaşacaklar. Atalar sözünü dinlemediniz açtırdınız kutuyu söyleteceksiniz kötüyü.. Nasıl mı bekleyelim görelim!!!