BUGSAŞ BAŞKENT ULAŞIM VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AŞTİ KOMPLEKSİ BÜFE TAŞINMAZ KİRALANMASI



Madde 1. Genel Şartlar:

1.1. BUGSAŞ (Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) Kompleksi bünyesinde bulunan aşağıda niteliği, konumu, özellikleri ve kiralanma şartları belirtilen taşınmaz komisyon huzurunda kapalı teklif ve akabinde açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2. Kiraya Verilecek Taşınmaz:

2.1. Kiraya verilecek taşınmaz, Beştepe Mahallesi Mevlana Bulvarı No:82 AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) Kompleksi İçi Söğütözü Yenimahalle Ankara adresinde bulunmaktadır;

Konumu Katı İç Numarası Nevi Metrekaresi

AŞTİ Kompleksi İçi

2.KAT 82/2336

BF-5

BÜFE

28 Metrekare





Madde 3. İhale Tarih, Yer ve Saati:

3.1. Kiralama ihalesi 04/06/2026 Perşembe Günü saat 14:00’da AŞTİ Kompleksi 1.Kat Konferans salonunda İdaremiz tarafından oluşturulan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Madde 5. İhaleye Katılım İçin Gerekli Belge ve Şartlar:

Tebligat İçin Adres Beyanı, Tebligata Esas E-Posta Adresi, Telefon Numarası ve ayrıca;

Şirketler İçin:

Vergi Levhası Fotokopisi Ticaret Sicil Gazetesi Örneği Ticaret Sicil Tasdiknamesi (2026 Tarihli) Faaliyet Belgesi (2026 Tarihli) Oda Kayıt Sicil Sureti (2026 Tarihli) İmza Sirküsü Geçici Teminat Makbuzu Vekalet ile işlem yapacaklar temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli Vekaletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin sunulması zorunludur (Ortak Girişim ile Sözleşme Yapacaklar için) BUGSAŞ (Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi) Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü’nden alınacak Borcu Yoktur yazısı

Gerçek Kişi (Şahış) İçin:

İkametgah Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Vergi Levhası Fotokopisi Noter Tasdikli İmza Beyannamesi Ticaret Sicil Gazetesi Örneği Ticaret Sicil Tasdiknamesi (2026 Tarihli) Geçici Teminat Makbuzu Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kayıt belgesi (2026 Tarihli) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (2026 Tarihli)

BUGSAŞ (Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü’nden alınacak Borcu Yoktur yazısı

Madde 15. ÖZEL ŞARTLAR:

Kullanılacak olan elektrik, vergiler vb. ödemeler İdarenin sözleşmede belirlediği şekilde ödenecektir. Şerefiye bedeli 1 (Bir) sefer olmak üzere İdare tarafından alınır ve nakit irad kaydedilir sözleşme sonunda iade edilmez. Kiralayan bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhale saatinde hazır bulunmayan istekliler, İhalenin herhangi bir sürecine itirazda bulunamazlar. İhale şartnamesi, BUGSAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü’nden veya www.bugsas.com.tr internet sitesinden temin edilebilir. İdare’ye, herhangi bir borcu bulunan şahıs veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamazlar. Ortak Girişimler ihaleye katılım sağlayabilir ancak taraflardan herhangi birinin Madde 15.5. de belirtilen hallerde olması durumda katılım ortaklık olarak kabul edilmeyecek ve ihaleye katılım sağlanmayacaktır. Damga vergisi kiralama bedeli üzerinden peşin olarak kiracı tarafından ödenecektir. Bu şartname imzalanarak istenilen diğer belgelerle birlikte kapalı zarf olarak İhale tarih ve saatinden önce ekte verilen teklif mektubu da dahil olmak üzere BUGSAŞ İdari Kat 17 Numara Evrak Servisine Tutanak karşılığı teslim edilecektir. Zarflar ihale saatinde komisyon ve katılımcılar huzurunda açılacak, istenilen tüm belge ve evraklar kontrol edilerek eksik evrak ve/veya belge tespit edilmesi durumunda, eksik evrak, belge ve/veya evraklar için istekliye ek süre verilmeyecek ve teklifi geçersiz sayılacaktır. Bu husus teknik şartnamede belirtilip istekli tarafından kabul edildiği için bu hususta ki itirazlar kabul edilmeyecektir.

Zarfların üzerine madde 2.1. de belirtilen bilgi, hangi taşınmaz için teklif zarfı olduğu (82/2336 BF-5) yazılacaktır.