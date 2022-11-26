“Buğday tanesi” filmi, gerçek bir mücadele öyküsünü beyaz perdeye taşıyor

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Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan “Buğday Tanesi”, 2 Aralık tarihinde vizyona giriyor.

Filmin Galası ise ertesi gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşecek. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, başrolünde Kutsi’nin yer aldığı film, Milletvekili Serkan Bayram’ın gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor. Türkiye’deki milyonlarca engellinin sesi olacak Buğday tanesi filminin geliri yine engelliler için kullanılacak. Gişe geliri ile İstanbul’a bir engelsiz yaşam merkezi daha kurulacak.

İlham veren bir hayat…

Zorlukları aşma ve engelli bireylerin sesi olma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan “Buğday Tanesi”, Milletvekili Serkan Bayram’ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstlendi. Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filminde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Erkan Bektaş, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor. Çekimleri İstanbul’da ve Ankara’da gerçekleşen film, 2 Aralık tarihinde vizyona girerek, ilk dağıtım planlamasına göre Türkiye genelinde 400 salonda, dünya genelinde ise 6 ülkede izleyici ile buluşacak. Filmin Galası ise ertesi gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilecek. Filmden elde edilen gelir ile İstanbul’da bir Engelli Yaşam Merkezi kurulacak.

Gerçek bir mücadele öyküsü…

Yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle mücadele veren Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası… Film, Serkan Bayram’ın kendi mücadelesinin yanında engelli bireylerin hayatlarına da dikkat çekerek çok sayıda kahramanın başarısını sinema perdesine aktarmasıyla da ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Serkan Bayram: “Bu film ile bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse amacımıza ulaşmış olacağız”

“Bu film ile yaşadıklarımdan yola çıkarak topluma rol model olmayı amaçladık. Ayrıca içeriğinde Cumhurbaşkanımızın yaklaşık yirmi sene boyunca engellilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirdiği sessiz devrimi de aktardık” diyen Serkan Bayram, Türkiye’de engelli sayısının on milyona yakın olduğunu, aileleriyle birlikte doğrudan etkilenen insan sayısının kırk milyonu bulduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bu film Türk siyasi tarihinde, Türk sinema tarihinde de bir ilke imza atacak.. En az on milyon gişe geliri elde edeceğimize inanıyorum. İnsan odaklı bu film, dört duvar arasında kalacakken, hayata tutunmuş, mücadele vermiş Serkan gibilerin, topluma nasıl faydalı olunabileceğini gösteren bir umut filmi. Bu film sayesinde bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse film amacına ulaşmış olacak.”

Milyonların sesi olacak bir sosyal sorumluluk projesi

Film geliriyle İstanbul’da bir Engelsiz Yaşam Merkezi kurulacak

2 Aralık’ta gösterime girecek olan ve bir sosyal sorumluluk projesi özelliği de taşıyan “Buğday Tanesi” filminin gişe geliriyle İstanbul’da Engelsiz Yaşam Kültür Merkezi yapılacağını belirten Serkan Bayram herkesi filmi izlemeye davet etti. Bayram, izleyicilerin alacakları biletler ile oluşturulacak Engelsiz Yaşam Merkezi’ne bir tuğla koyacaklarına inandığını belirtti.

Yirmi yıldır engelliler konusunda çok büyük yol aldığına değinen Serkan Bayram, “Bu film sayesinde artık kamuda engelli vali, belediye başkanı, büyükelçi göreceğiz. Hayatın her alanında toplumumuzu temsil eden, dertlerine derman olan engelli vatandaşlarımızı göreceğiz. Niyetimiz de akıbetimiz de hayırdır. Bu yola çıkarken gönlümüzü koyduk, inşallah başarıya da ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Filmde Serkan Bayram’ı canlandıran Kutsi de, böylesine güzel bir projede olmaktan duyduğu memnuniyet ve heyecanı paylaşarak, Türkiye’deki engelli vatandaşların sesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.