BUDO’da sefer iptalleri

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 14.00’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas), 15.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 16.55’deki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), 17.45’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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