Bucaspor’un zirve keyfi

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İZMİR, (DHA) – TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda 1461 Trabzon FK’yı 2-0 mağlup ederek üst üste 5’inci galibiyetini alan Bucaspor 1928, liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor. Oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 bereberlik, 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan sarı-lacivertliler Kocelispor’dan averajla zirveyi ele geçirdi. Dış sahada namağlup tek takım olan İzmir temsilcisi, gurbette 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken 11 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gördü. Buca ekibinde Erhan Çelenk 9 gole ulaşıp gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Berke gol sayısını 4’e çıkardı.