Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha refah ve konforlu yaşam sürdürmesi için sağlıklaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaklaşık bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 4 yeni ünite daha ekleyerek 700 sokak hayvanına daha barınma alanı oluşturdu. Yeni alınan dezenfekte makineleri ile sokak canlarına daha hijyenik yaşam alanları ve taşıma koşulları sağlanacak.