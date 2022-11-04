Bucaspor evinde Fethiyespor’a karşı

- Reklam -

İZMİR, (DHA)

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor’u 1-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bucaspor 1928 yarın evinde Fethiyespor’la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları maraton ve misafir 10, kapalı tribün 20, VIP 30 TL olarak belirlendi.

Grupta lider İskenderunspor’un 3 puan gerisinde 25 puanla 4’üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 15 puanla 11’inci basamakta yer alan Fethiyespor’u yenerek 4’te 4 yapmayı hedefliyor. Fethiyespor ise ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

- Reklam -