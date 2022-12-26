Bucaspor 1928’de Tunç Murat’la yollar ayrıldı

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İZMİR, (DHA) – TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2022-2023 sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Bucaspor 1928’de ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerda 2.5 sezondur forma giyen golcü Tunç Murat Behram’la yollar ayrıldı. Bu sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren ve 15 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcunun 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta devre arasına lider giren Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Tunç Murat, futbolculuk yaşamına Mersin İdmanyurdu altyapısında başlamıştı.

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