Bucaspor 1928 zirve aşkına 

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İZMİR, (DHA) – TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde GMG Kastamonuspor’u 2-0 yenerek lider Kocaelispor’u 3 puan geriden takibini sürdüren 2’nci sıradaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Ankara Demirspor’la karşılaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Selim Özen düdük çalacak. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Bucaspor 1928’in şampiyonluğu hedeflediğini belirterek, “Ankara’da kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak. Zirve mücadelesi çetin geçiyor. Her karşılaşma bizim adımıza final niteliğinde” dedi.
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