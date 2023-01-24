Bucaspor 1928, Eycan’la vedalaştı

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İZMİR, (DHA)

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor’a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Kocaelispor’a kaptıran Bucaspor 1928, stoper Yalçın Eycan Kaya ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte 2.5 sezon geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 52 Orduspor FK ile anlaştı.

İzmir ekibinden yapılan yazılı bildiride, “Futbolcumuz Yalçın Eycan Kaya ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiş ve 3’üncü Lig takımlarından 52 Orduspor FK’ya transferi gerçekleşmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.

Buca’da Eycan gibi kampa katılmayan Cuma da kulüp arıyor.

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