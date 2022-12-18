Bucaspor 1928 devreye mutlu girdi

- Reklam -

İZMİR, (DHA)- TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde düşme potasında yer alan Diyarbekirspor’u 4-0 yenerek devre arasına mutlu girdi. Geçen haftada da deplasmanda İskenderunspor engelini aşan sarı-lacivertliler 2’de 2 yaparak ikinci yarı öncesi şampiyonluk yolunda taraftarını iyice ümitlendirdi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilk yarıyı iyi bir noktada tamamladıklarını söyledi.

Ligin ikinci devresinin bir hayli çekişmeli geçeceğini belirten Dumlupınar, “2022 yılının son maçını evimizde kazanarak tamamladık. Zirvenin en önemli adaylarından biriyiz. İkinci yarı uzun ve zorlu olacak. Ben oyuncularıma inanıyorum. Güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Devreyi en iyi şekilde hazırlanarak geçireceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda layık olduğumuz yerlere geleceğimize olan inancım tam” yorumunu yaptı.

- Reklam -

DADY KABUSU BİTMEDİ

Bucaspor’un Süper Lig’de yer aldığı 2010-2011 sezonunda transfer edip yalnız 5 maçta oynattığı eski futbolcu Dady, Bucaspor 1928’in de başını ağrıtmaya devam ediyor. FIFA Disiplin Komitesi’nin geçen mart ayında 11 yıldır bitmeyen, daha önce Bucaspor’a puan silme ve küme düşürme tehlikeleri de yaşatan Dady’nin kalan 816 bin Euro alacağını Tire 1922’nin yarışmacı haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Bucaspor 1928’in ödemesine karar verdiği belirtildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ercan Sevdimbaş, “Konu CAS’a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşınmış durumda. Karar yeni bir karar değil. Yapılan başvuru sonucunda CAS kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Mart ayında CAS’ta duruşma görülecek. Kulübün davayı kazanması öngörülüyor” açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI