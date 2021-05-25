Buca’da 11 yıllık kupa hasreti sona erdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – MİSLİ.com 3’üncü Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda İskenderun Futbol Kulübü’nü normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek adını 2’nci Lig’e yazdıran Bucaspor 1928, Buca’ya 11 yıl sonra şampiyonluk coşkusu yaşattı. Gelen Play-Off şampiyonluğunun ardından Başkan Cihan Aktaş’ın yeni sezonda Bucaspor 1928 kulübünün Bucaspor A.Ş. olarak eski armayla yarışacağını açıklaması da camiada sevinç yarattı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda 1’inci Lig’de kupa coşkusu yaşayıp Süper Lig’e adını yazdıran Bucaspor, en üst ligde tek yıl kalmasının ardından çöküşe geçti.

Önce 2014-22015’te 1’inci Lig’e veda eden İzmir ekibi, 2017-2018’de 2’nci Lig’den düştü. Son olarak da 2018-2019’da 3’üncü Lig’e veda edip Bölgesel Amatör Lig’in yolunu tutan Bucaspor taraftarını kahretti. Ancak Başkan Cihan Aktaş, ilçenin profesyonel takımdan yoksun kalmaması adına önemli bir hamle gerçekleştirdi. Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını alan Aktaş, Ci Group Buca adıyla yeniden ilçeye profesyonel lig heyecanı yaşattı. Sarı-lacivertliler Bucaspor 1928 adıyla geçen sezon 3’üncü Lig’de Play-Off’a kaldı. Antalya’da oynanan finallerde Aksarayspor’a elenen Buca, hayallerini bir sezon erteledi.

ZORLU SERÜVEN MUTLU BİTTİ

Bu sezon ise sürekli zirve yarışında olan Bucaspor 1928, şampiyonluğu kılpayı kaçırsa da hedefine Play-Off’tan ulaştı. Zorlu serüvende önce Arnavutköy Belediyespor’u elemeyi başaran İzmir temsilcisi yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor’la eşleşti. Rakibini ilk maçta deplasmanda 2-1 yenip finale göz kırpan Bucaspor evinde rakibiyle golsüz berabere kalarak final biletini aldı. İskenderun FK ile kıran kırana bir maçta karşı karşıya gelen Bucaspor, 78’de geriye düşse de pes etmedi ve 5 dakika sonra beraberliği yakalayıp müsabakayı uzatmalara götürdü. Uzatma dakikalarında Tunç’la öne geçip avantajı eline geçiren Buca üstünlüğünü koruyamadı ve 120 dakika 2-2 berabere bitti.

KIVANÇ DEVLEŞTİ, BUCA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Final maçında penaltılarda kaleci Kıvanç kalesinde adeta devleşti. İki penaltıyı çıkaran 27 yaşındaki eldiven maçın kahramanı olarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi oldu. Gelen Play-Off şampiyonluğunun ardından Bucalı futbolseverler de sokağa döküldü. Bucaspor’a gönül verenler meydanlarda ve caddelerde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen doyasıya zaferi yaşadı. Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan binlerce kişi büyük hasreti sonlandırdı. Teknik ekip ve futbolcular ise kupa törenin ardından otobüsle İzmir’e döndü. Sabaha karşı Kaynaklar Tesisleri’ne gelen takım istirahate çekildi.

(FOTOĞRAFLI)

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