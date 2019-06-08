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8 Haziran 2019
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Siirt'in Kurtalan İlçesi Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan 'Faset eklem enjeksiyonu' yöntemiyle, 1,5 ayda 100'e yakın hastanın ağrılarına son verildi.
Sağlık Haberleri

Bu yöntem ameliyattan kurtarıyor

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Siirt’in Kurtalan İlçesi Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan ‘Faset eklem enjeksiyonu’ yöntemiyle, 1,5 ayda 100’e yakın hastanın ağrılarına son verildi.

​Kurtalan Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi bölümünde görevli Dr. Özkan Yükselmiş, bel fıtığı hastalığına uyguladığı yöntemle 100’e yakın hastanın bel fıtığı ağrısına son verdi. Hastaneye sedyeyle gelenlere yapılan tedavinin ardından yürüyerek çıktığını anlatan Dr. Özkan Yükselmiş, “Bel fıtığı hastalarımızın ağrılarını dindirmek için ‘Faset eklem enjeksiyonu’ yapıyoruz. Bu enjeksiyonu, ultrason eşliğinde yapıyoruz. Ultrason cihazımız, hastane yönetimi tarafından bize tahsis edildi. Bu bölgede ilk kez bir fizik tedavi uzmanına ultrason cihazı verildi. Ultrason cihazımızla tedavi yapacağımız yeri gayet iyi görüp, nokta atışı şeklinde fıtığa müdahale edebiliyoruz. Bu yöntem sayesinde bazı hastalarımız ameliyattan kurtarılıyor. Hastalarımızın tanı ve tedavisinde daha etkin rol alabiliyoruz. Fıtığın ağrı verdiği sinirlerde sıkışma yaptığı bölgelere çok basit, birkaç dakikalık yöntemle iğne yardımıyla girip, fıtığın ödem oluşturduğu bölgeye bir steroid enjeksiyonu yapıp, bir ilaç veriyoruz. Bu ilaç oradaki ödemi azaltıyor ve ağrıya sebebiyet verebilecek diğer medyatörleri azaltıyor. Böylece bazen sedye ile gelen bir hastanın bile yürüdüğünü ve rahatladığını görüyoruz” dedi.

‘ŞU ANA KADAR 100’E YAKIN HASTANIN İYİLEŞMESİNİ SAĞLADIK’

Dr. Yükselmiş, uyguladığı yöntemle bel fıtığı hastalığı yaşayanların cerrahi yöntemlerden kurtulduğunu ifade ederek, “Hastalarda iyileşmenin hızlandığını, egzersiz toleransının artığını görüyoruz. Bu yöntemle birlikte gereksiz cerrahilerin önüne geçildiğini görüyoruz. Bu tarz yöntemler, genelde büyük üniversitelerde ve büyük hastanelerde uygulanıyor. İlk kez Kurtalan ilçemizde bu yöntemi yapıyoruz. Şu ana kadar 100’e yakın hastanın iyileşmesini sağladık” diye konuştu.

HASTALAR YÖNTEMDEN ÇOK MEMNUN

Kurtalan’da yaşayan bel fıtığı hastası Abdurrahman Altındağ, faset eklem enjeksiyonu yöntemiyle tedavi olduğunu belirterek, “Bel ağrısı şikayetiyle buraya geldim. Fizik doktoruna gittim. Belimi bir iğneyle tedavi etti. O iğne çok faydalı oldu. Buraya gelirken zor yürüyordum, tedavinin ardından çok rahat bir şekilde hareket etmeye başladım” dedi.

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